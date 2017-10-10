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  10 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Арестован водитель автобуса, попавшего в страшное ДТП под Владимиром
CA-NEWS (UZ) - Водитель автобуса, попавшего под поезд во Владимирской области, арестован на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе Мещанского суда РФ.

По данным следствия, обвиняемый Нургали Сарманов знал, что у автобуса есть технические неполадки, при которых нельзя было перевозить пассажиров.

Сам водитель рассказал, что водитель и пассажиры пытались вручную столкнуть с железнодорожных путей заглохший автобус перед столкновением с поездом. При этом водители призывали пассажиров выходить из салона, но многие из них спали или были пьяны.

6 октября поезд въехал в автобус, который заглох на железнодорожном переезде под Владимиром. В автобусе были 55 граждан Узбекистана и два водителя, граждане Казахстана. По последним данным, в результате погибли 17 человек.

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