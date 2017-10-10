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  10 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Совет старейшин Туркменистана будет преобразован в Народный совет

CA-NEWS (TM) - В ходе заседания ежегодного Совета старейшин президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов объявил, что орган будет преобразован в Народный совет (Халк маслахаты), сообщает пресс-служба главы государства.

Как заявил глава государства, со стороны населения часто поступали предложения об изменении юридического статуса Совета с целью совершенствования его деятельности и расширения функций.

«Для повышения роли Совета старейшин в жизни общества глава государства озвучил решение о преобразовании и переименовании его в Народный совет, что позволит входить в него людям из всех слоёв населения, обеспечит большую вовлеченность граждан страны в политическую жизнь страны», - отметил он.

Напомним, что изначально Народный совет (Халк маслахаты) был создан в 1992 году и был высшим представительным органом страны (формально выше парламента). Однако, прийдя к власти, в 2008 году президент Бердымухамедов переформатировал его в Совет старейшин, превратив его, по сути, лишь в совещательный орган без властных полномочий.

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