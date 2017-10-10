В департаменте здравоохранения РФ рассказали о состоянии выживших в ДТП под Владимиром

- После трагедии в Покрове во Владимирской области России в реанимации больниц находятся три человека: это двое молодых людей и пятилетняя девочка. После совещания с узбекскими врачами пострадавших решили не транспортировать на родину, об этом сегодня на пресс-конференции рассказал директор департамента здравоохранения Александр Кирюхин, передает provladimir.ru.

Всего на сегодняшний момент в катастрофе на железнодорожном переезде погибли 17 человек. Приехавшие на место медики в первую очередь доставили в больницы находившихся в тяжелейшем состоянии детей: двухлетнего мальчика и пятилетнюю девочку. У мальчика была открытая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа и контузия легких. После всех обследований директор облздрава распорядился перевезти ребенка во Владимир. Позже московские эксперты признали это единственно верным в том случае решением. Несмотря на все усилия медиков, вечером мальчика не стало.

Второй пострадавший ребенок − его пятилетняя сестра. У нее также тяжелая травма головы, но особое опасение врачей вызывает перелом ребер и повреждение легких. Сейчас возникает осложнение. В предыдущие три дня девочка была нетранспортабельна, сейчас врачи решают вопрос о перевозке пострадавшей в одну из специализированных клиник Москвы, в зависимости от того, какая патология потребует наибольшего внимания.

Мать детей находилась в автобусе, она не выжила. Отец в момент катастрофы был в Егорьевске, откуда и выехал автобус.

Также в больницах Владимира остаются двое пострадавших мужчин. Они находятся в реанимации, но, по словам Александра Кирюхина, состояние шока пройдено, и жизненно-важные системы работают. По оценкам медиков, для восстановления перед возвращением на родину мужчинам потребуется две-три недели.

Погибших опознали уже через несколько часов после аварии. Для этого привлекали выживших, а также десять представителей узбекской диаспоры. Одно тело пока не идентифицировано. Известно лишь, что погибший был из города Бухара.

В ликвидации катастрофы участвовали шесть бригад «скорой». Кроме владимирских медиков, работали московские специалисты.

Из 356 пассажиров поезда никто за медпомощью не обращался. Состав задержали на 7 часов, следовавшим предоставили еду и воду.

Напомним, в 3:39 утра в пятницу, 6 октября, пассажирский поезд въехал в автобус на переезде около станции Покров. В автобусе находились 58 человек, из которых трое граждане Казахстана, остальные − граждане Узбекистана. Незадолго до аварии водитель попросил мужчин выйти из заглохшего автобуса и оттолкнуть его с путей.

Эти люди выжили. По их словам, средняя дверь автобуса не открывалась, и когда авария стала очевидной, люди столпились около передней двери. Именно на это место пришелся основной удар состава.

После аварии транспортный Следком возбудил несколько уголовных дел о нарушении требований безопасности дорожного движения, а также о незаконной миграции. По делу задержан водитель автобуса. Протоколы составили на всех выживших пассажиров.

Автобус был зарегистрирован в Казахстане и эксплуатировался 27 лет. Людей перевозили по небольшим дорогам ночью, чтобы нелегалы не попали в поле зрения дорожно-патрульной службы. За транспорт и нелегальное пересечение границы граждане Узбекистана заплатили по 5000 рублей с человека.

Выжившим областной департамент соцзащиты при поддержке местных предпринимателей предоставил одежду, еду, включая сухие пайки, средства гигиены и дорожные сумки. «РЖД» выплатила пострадавшим по 5000 рублей.

В субботу вечером 36 попавших в ДТП граждан Узбекистана доставили на самолет Минобороны Узбекистана Ил-76. Сейчас все они прибыли на родину.