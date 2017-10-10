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  10 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Из-за дефицита бензина вице-президента КМГ освободили от должности

CA-NEWS (KZ) - Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев поручил освободить от должности исполнительного вице-президента по транспортировке, переработке и маркетингу АО НК "КазМунайГаз" Данияра Берлибаева, передает Tengrinews.kz.

Глава правительства остался недоволен сложившейся ситуацией с топливом.

Кроме того,премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев внесет на имя Нурсултана Назарбаева представление об объявлении выговора министру энергетики Казахстана Канату Бозумбаеву.

"Я принимаю следующее решение. В связи с тем, что дисциплинарные меры воздействия в отношении членов правительства принимает президент страны, я сегодня вношу на имя главы государства представление об объявлении выговора министру энергетики Канату Алдабергеновичу Бозумбаеву", - сказал Сагинтаев на заседании правительства.

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