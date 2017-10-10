РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  10 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Президент Туркменистана объявил об отмене бесплатного газа, электричества, воды и соли для населения

CA-NEWS (TM) - Во время выступления на Совете старейшин президент Туркменистана Гурбануглы Бердымухамедов объявил, что считает целесообразным поэтапно ввести платежи за пользование электричеством, газом, водой и поваренной солью, сообщает пресс-служба главы государства.

«Основная цель предоставления беспрецедентных льгот в те годы – создание благоприятных условий на фоне сложной экономической ситуации в мире, адаптация граждан к условиям рыночной экономики», - отмечается в тексте.

«Глубокая интеграция экономики страны в систему рыночных отношений требует бережного, рационального, экономного и высокоэффективного использования национальных богатств. Систематическое повышение доходов населения и улучшение трудовой занятости теперь дают возможность ввести определённую плату за социальные льготы, которые раньше предоставлялись бесплатно», - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, что в Туркменистане действуют льготы по предоставлению населению бесплатного лимита газа, электричества и воды.

Впервые предложение об отмене бесплатных льгот прозвучало в ходе заседания Совета старейшин в 2015 году.

В апреле 2016 года Бердымухамедов согласился с предложением заявив, что льготы «себя не оправдывают» и «мешают переходу к рыночной экономике». Однако позднее, в июне 2016 года глава государства внезапно объявил, что бюджет страны позволяет сохранить льготы для населения.

Через год, в июне 2017 года президент снова заявил, что система льгот стала полностью неэффективной и поручил их аннулировать, добавив при этом, что «льготы должны предоставляться не всем подряд, а только тому, кто действительно нуждается в социальной помощи».

print
Комментарии (1)
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Нет аватара
tusha
11:09, 10 октября 2017
лафа закончилась.............
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×