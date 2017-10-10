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  10 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Премьер-министр Казахстана о высказывании Атамбаева: Мы не должны стать посмешищем для других народов
Предыстория: Премьер-министр Казахстана ответил на высказывания президента КыргызстанаПродолжение: Я до сих пор слышу от некоторых высокопоставленных людей Казахстана, что Бакиев правильно делал, расстреливая людей , - А.Атамбаев

CA-NEWS (KZ) - Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев еще раз прокомментировал высказывания президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, передает Tengrinews.kz.

"Вчера я выступил в связи с некорректным высказыванием президента Кыргызстана Атамбаева, основанном на манипуляции цифрами, не имеющими под собой никаких оснований. Считаю, что сильные и ответственные политики не могут позволить себе действия подобного рода. В своем заявлении я дал официальную позицию правительства, подкрепленную достоверными фактами. Успехи Казахстана бесспорны и признаны международным сообществом. Все это достигнуто благодаря курсу и политическому лидерству нашего Елбасы - президента Казахстана Нурсултана Назарбаева", - подчеркнул Сагинтаев на заседании правительства.

"Казахстан - братское для Кыргызстана государство. И это не просто слова. Например, все транспортные торговые выходы Кыргызской республики и авиа-, железнодорожные, автомобильные маршруты идут через Казахстан, но мы никогда не принимали ограничительных мер. Более того, все эти годы наша страна помогает кыргызскому народу, с пониманием относится к просьбам руководства Кыргызстана.

Мы родственные народы - казахи и кыргызы. Сложившуюся веками дружбу мы должны ценить. Предвыборная кампания закончится и завершится, но она не должна оставить тень сомнения между двумя народами. Мы должны сохранять единство двух братских народов. Мы не должны стать посмешищем для других народов и должны сохранить единство наших братских народов. Мы должны совместно работать для дальнейшего укрепления нашего социально-экономического благополучия", - добавил он.

Напомним, вчера пресс-служба премьер-министра Казахстана распространила заявление Бакытжана Сагинтаева в связи с высказываниями президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева.

"Подтверждая приверженность курсу развития двусторонних отношений с Кыргызской Республикой, уверен, что безответственные, провокационные по своей сути и ложные утверждения президента Кыргызстана, сделанные в предвыборных целях, не должны нанести ущерб многовековым узам дружбы и взаимной помощи между нашими странами", - отмечалось в заявлении Сагинтаева.

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Комментарии (12)
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akimem11
12:00, 10 октября 2017
приятно когда нашего Президента поддержал братский казахский народ! Да так, что чиновники и олигархи РК взбудоражились и понеслись ноты протеста и отмазки перед публикой ...
Мы полностью уважаем и относимся к казахам как браткий народ!
Но я не забуду как чиновники (а страдал простой народ РК и КР, а так же тем самым удушали и так слабую экономику Кыргызстана) после второй революции закрыли все границы и поставив заборы ...
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solomon-1
11:59, 10 октября 2017
атамбай как всегда в своем духе... что имею то и введу)
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zakir777
11:41, 10 октября 2017
Атамбаев конкретно их на место поставил оказывается)) Те аж до сих пор в себя прийдти не могут!
Но этот Премьер-Министр оказывается более адекватнее и более уважительнее относится к Кыргызам чем Назарбаев! Спасибо)
Я был удивлен тем фактом, что Казахский простой народ полностью поддержал Атамбаева. Наш президент там стал звездой среди населения Казахстана! Круто))
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eswed
11:40, 10 октября 2017
Представляю себе такую ситуацию - Назарбаев встречается с кандитатом на президенты перед выборами в Узбекистане или России (не с Путиным и Мирзеевым конечно) :)
А с кандитатом Кыргызстана можно встретится, как никак они "младший" братский народ, они все стерпят...
А вышло наоборот
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aliyush
11:38, 10 октября 2017
его комментарии - попытка успокоить свой же народ, казахов, которые устали от сложившейся ситуации, и для которых слова АША прозвучали как их собственные
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alima2007
11:37, 10 октября 2017
Цитата: aysha 11:02, 10.10.2017
И что это братья-казахи (имею в виду высокопоставленных чиновников) так засуетились - и заявляют, и заявляют. Больше похоже на оправдание
Ахахах, наш президент заставил казахских чиновников отчитываться.
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valsiliiivanov
11:24, 10 октября 2017
дальше больше, красава АША!
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gosha1210
11:10, 10 октября 2017
Тяжело будет казахам, впереди перемены, Назарбаеву осталось править лет 5, дальше он или сам уйдет или впадет в маразм который до добра не доведет.. а там много сил кто захочет власти и свободы ну и конечно захотят прибрать все то что прибрала за 25 лет семейка Назарбаева
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Genius_b
11:10, 10 октября 2017
главное, чтобы не ввели ограничение на логистику
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Nursultan_Abishevich
11:09, 10 октября 2017
Боятся "казахской весны", основанной на заявлениях Атамбаева. По-видимому, слова нашего президента вдохновили наших братьев, а коррупционное правительство засуетилось от страха. Так им и надо. Нечего обворовывать свой народ.
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gosha1210
11:08, 10 октября 2017
Разница между Атамбаевым и этим премьером в том что Атамбаев сам себе хозяин, а премьер Казахстана шестерка и выступает по указке Назарбаева, который показывает свою гордость и сам не говорит ничего.. это показатель того как казахские власти на самом деле относятся к Кыргызстану, не как к братскому народу и соседу а так как будто кыргызы им обязаны чемто
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aysha
11:02, 10 октября 2017
И что это братья-казахи (имею в виду высокопоставленных чиновников) так засуетились - и заявляют, и заявляют. Больше похоже на оправдание
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