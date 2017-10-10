Появилось видео допроса захваченных ИГ россиян в Сирии

CA-NEWS (CA) - Опубликована вторая видеозапись с двумя россиянами, попавшими в плен террористической организации «Исламского государства» при контрнаступлении террористов в районе населенного пункта Эш-Шула в Сирии. Как сообщает РБК, ролик опубликован в Telegram-канале группы расследователей Conflict Intelligence Team.

На видеозаписи двое мужчин, как утверждают в CIT, это Григорий Цуркану и Роман Заболотный, сидят на внедорожнике, еще один неустановленный человек лежит (в CIT указывают, что это сирийский военный). Их окружили боевики, один из них задает пленным на русском языке вопрос о национальности. «Мы русские. У меня есть информация об оружии, мы с этой информацией ехали», - отвечает один из россиян. Уточняется, что россияне ехали «в штаб». Они также говорят, что в Дейр-эз-Зоре не были.

Также на видеозаписи неизвестные пытаются установить у мужчин, говорят ли они по-арабски или по-французски. Также спрашивают, знают ли захваченные в плен, где находится город Дейр-эз-Зор. Один из боевиков говорит, что «в руках моджахедов находятся русские», что они взяли в плен «двух русских и одного алавита».

Цуркану на видеозаписи сидит с повязкой на глазах, отметили в CIT.

Видеоролик, предположительно, снят на мобильный телефон. В CIT отмечают, что кадры сначала попали в издание Euphrates Post, которое «не является одним из изданий, аффилированных с террористической организацией». Euphrates Post в основном получает информацию от местных активистов. «По всей видимости, видеозапись была передана одним из боевиков ИГИЛ активистам издания Euphrates Post​», - говорится в сообщении CIT.

3 октября на подконтрольном боевикам ИГ Amaq News Agency появилась видеозапись, на которой двое мужчин на русском языке говорят о том, что попали в плен в Сирии. Один из них в ролике представился уроженцем Ростовской области Романом Заболотным, второго человека Заболотный представил как уроженца Домодедовского района Григория Цуркану. По словам Заболотного, они оба попали в плен при контрнаступлении ИГ в районе населенного пункта Эш-Шула в Сирии.​

В Минобороны РФ информацию о попавших в плен солдатах опровергли, заявив, что никто из военнослужащих в плен к боевикам в Сирии не попадал. В МИДе сообщали, что проверяют информацию о судьбе «российских солдат».

4 октября Заболотного опознали на видео как «участника казачьего движения», а второй плененный, Григорий Цуркану, был опознан своим братом Романом. По словам брата Цуркану, Григорий попал в Сирию через ЧВК Вагнера, он не являлся военнослужащим Минобороны.

Депутат Ростовской городской думы Анатолий Котляров рассказал 5 октября о том, что Заболотный был убит, по его данным, 3 октября. Депутат Госдумы Виктор Водолацкий позднее заявил РБК, что Григория Цуркану также казнили.