В Казахстане жених выкрал невесту с балкона пятого этажа на автокране (фото, видео)

CA-NEWS (KZ) - Видео оригинального воссоединения влюбленных сняли очевидцы и разместили в одном из пабликов в Instagram. За несколько часов видео набрало популярность в Интернете, передает Tengrinews.kz.

Белое платье, фата, смокинг и цветы - для Томаса и Светланы Матвиенко из Жезказгана 30 сентября стало днем рождения их маленькой ячейки общества. В этот день они сыграли свадьбу, которую надолго запомнят не только сами молодожены, но и все соседи, а также пользователи социальных сетей. А все потому, что жених проявил смекалку и оригинальность. Он выкрал невесту из квартиры с пятого этажа через балкон, поднявшись к ней на автокране.

Такого поворота событий не ожидала даже сама невеста: для Светланы появление в окне возлюбленного стало самым настоящим сюрпризом. В этот момент вся ее родня находилась во дворе на церемонии выкупа невесты. Светлана находилась в квартире одна и при этом была, как Золушка, лишь в одной туфельке. Поэтому спускаться к будущему мужу Свете пришлось в тапочках. Но невеста об этом не жалеет и признается, что на раздумье и капризы у нее не было времени.

"Для меня это был шок. Мои все были во дворе на выкупе невесты. Я стояла с одной туфелькой. И тут появился он... постучал в окно, я открыла балкон, и он сказал мне спускаться к нему. Мне, конечно, было страшно и в то же время волнительно. Я не стала долго думать и вышла к нему прямо в домашних тапочках. Он перекинул меня через плечо и спустил в люльку. У нас не было страховки, я немного боялась, но перечить будущему мужу не стала. Ведь он сделал это ради меня", - рассказала Tengrinews.kz новоиспеченная невеста.

Этот момент, когда Томас поднимался, а затем спускался вместе с невестой на автокране, сняли на видео соседи. Они и разместили позже видео в Instagram. Сам жених такого внимания со стороны жителей соседнего дома тоже не ожидал. Ведь он не стремился к подобной популярности, и о том, что он собирается выкрасть Свету на автокране, почти никто не знал. В его план был посвящен лишь близкий друг, который в тот момент отвлекал всех и торговался вместо него с родными Светланы. Автокран он заказал лишь накануне свадьбы.

"Идея с автокраном пришла ко мне спонтанно. За день до свадьбы я заказал автокран. Об этом Света не знала. Да и никто почти не знал. Я хотел, чтобы любимая запомнила этот день навсегда. И к тому же мы веселые люди, нам было бы скучно выйти, как все, из подъезда. Я вообще хотел подняться к ней на тросе, но так как я вешу около ста килограммов, Светлана бы не согласилась со мной спуститься. Поэтому я и выбрал автокран. Для меня подъем был страшнее, чем спуск. Раньше я не поднимался выше второго этажа. Когда мы спустились и пошли к родным, они были очень удивлены. Ее родные думали, что невеста сидит дома, пока они торгуются за нее. Их лица нужно было видеть", - с улыбкой рассказал Томас.

К слову, это был не единственный сюрприз в этот день. Кортеж молодоженов был тоже необычным. Они арендовали для катания автобус. Все желающие могли разделить их радость и покататься вместе с женихом и невестой.

"После выкупа невесты мы устроили массовое катание на автобусе. Все, кто хотел, смог покататься с нами. Вообще мы со Светой любим оригинальничать. Мы встречались с марта текущего года, хотя знакомы были давно. Затем 23 июля, в ее день рождения, я сделал ей предложение руки и сердца. После двух месяцев подготовки мы отгуляли свадьбу. Сейчас у нас свадебный ремонт. А затем мы поедем в свадебное путешествие", - поделился планами глава семейства.