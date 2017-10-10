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  10 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Улан-Батор и Москва определили приоритетные направления сотрудничества на 2018-2020 гг.
CA-NEWS (MNG) - Вчера, 9 октября в столице РФ была подписана программа сотрудничества между мэрией Улаанбаатара и правительством Москвы на 2018-2020 гг., сообщает Монцамэ.

С монгольской стороны документ подписал глава столичной администрации и мэр Улаанбаатара Сундуйн Батболд, а с российской –мэр Москвы Сергей Собянин.

Согласно подписанному документу, стороны будут сотрудничать в следующих направлениях, как образование, развитие малого и среднего бизнеса, жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство.

Улаанбаатар и Москва установили дружественные связи в 1957 году. Ныне действующий протокол о дружественных отношениях и сотрудничестве между двумя столицами был подписан 26 февраля 1996 года.

На церемонии также присутствовала Чрезвычайный и Полномочный посол Монголии в Российской Федерации Банзрагчийн Дэлгэрмаа.

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