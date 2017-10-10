ЕАЭС и Монголия договорились о реализации совместных инфраструктурных проектов

- В Улан-Баторе 4-5 октября прошел экономический форум «Монголия и ЕАЭС-2017», сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии.

По информации организации, особое внимание было уделено перспективам взаимодействия стран Союза в области технического регулирования, применения санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер, транспортной и энергетической политики.

В форуме приняли участие министры ЕЭК Валерий Корешков и Адамкул Жунусов, представители отраслевых департаментов комиссии, монгольского правительства, экспертного и бизнес-сообщества шести стран, послы государств ЕАЭС.

«Диалог ЕЭК и Монголии в сфере технического регулирования, санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер призван содействовать доступу монгольских товаров на рынок ЕАЭС», – заявил минист) ЕЭК по техническому регулированию В. Корешков.

Министр ЕЭК по энергетике и инфраструктуре А. Жунусов уделил особое внимание перспективам углубления сотрудничества ЕАЭС и Монголии в сфере энергетики и транспорта, формированию общих рынков энергетических ресурсов. В частности, он отметил, что внедрение современных технологий энергосбережения и энергоэффективности, развитие возобновляемых и альтернативных источников энергии очень актуальны для наших государств, а их практическая реализация позволит эффективно использовать существующий энергетический потенциал.

О важности развития торговых отношений и совместных проектов, в которых бы участвовали представители монгольского бизнеса и промышленники различных стран Союза, говорили министр иностранных дел Монголии Ц.Мунх-Оргил и президент Национальной торгово-промышленной палаты Монголии Б.Лхагважав. Особое значение придается повышению уровня информированности об условиях доступа монгольских производителей на рынок ЕАЭС и соответствию товаров нормам ветеринарного и фитосанитарного контроля, стандартам техрегламентов Союза.