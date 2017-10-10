Российский телеканал НТВ сравнил Узбекистан и Индию с точки зрения туриста (видео)

- На российском телеканале «НТВ» 8 октября вышел в эфир очередной выпуск передачи «Двойные стандарты. Тут вам не там», съемки которой проходили в Узбекистане при содействии Госкомтуризма.

Ведущие Андрей Самарцев и Ирина Шихман испытали на себе двойные стандарты отдыха и сравнили Узбекистан и Индию с точки зрения обычного туриста.

Хотя Андрею жребий выпал посетить Индию, он переубедил Ирину вместо нее провести неделю в Узбекистане, так как это была его мечта с раннего детства.

Ведущий А.Самарцев посетил Ташкент, Маргилан, Бухару и Самарканд, побывал на самом большом и древнем базаре Средней Азии – Чорсу, рассказал про отечественную «фабрику звезд» - «Узбекфильм», встретился с легендарным режиссером Шухратом Аббосовым, прокатился на воздушном шаре, посетил фестиваль «Атлас байрами», поделился секретами приготовления узбекского плова.