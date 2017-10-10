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  10 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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День независимости Туркменистана перенесут с октября на сентябрь

CA-NEWS (TM) - 9 октября в Туркменистане прошло ежегодное заседание Совета старейшин, сообщает госинформагентство. В ходе заседания, от имени деятелей культуры было высказано предложение об изменении дат некоторых национальных праздников.

Было предложено перенести празднование Дня независимости Туркменистана на конец сентября, а совмещённый с Днём Конституции Туркменистана День поэзии Махтумкули Фраги объединить с Днём работников культуры и искусств, который отмечается 27 июня.

Ранее, День независимости отмечался 27 октября.

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