В Астане задержаны сотрудники двух министерств

CA-NEWS (KZ) - В Астане задержали руководителя Управления экономики, бюджетного планирования и бухгалтерского учета Комитета по водным ресурсам МСХ РК Мырзатаева и главного эксперта Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК Медеубекова, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Национального бюро по противодействию коррупции.

"Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции пресечена преступная деятельность руководителя Управления экономики, бюджетного планирования и бухгалтерского учета Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК Мырзатаева М. К.", - говорится в сообщении.

"Подозреваемый на системной основе получал взятки от участников государственных закупок за признание победителем и ускоренную оплату по договорам. При получении очередной взятки на сумму 4,3 миллиона тенге Мырзатаев М. К. изобличен в совершении преступления", - добавили в ведомстве.

"9 октября текущего года Мырзатаев М. К., действуя в интересах лоббируемой подрядной организации, передал взятку в сумме одного миллиона тенге главному эксперту Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов РК Медеубекову Е. Б. за отмену результатов тендера. В этот же день Мырзатаев М. К. и Медеубеков Е. Б. задержаны и водворены в ИВС ДВД Астаны. Проводится досудебное расследование", - заключили в антикоррупционном ведомстве.



