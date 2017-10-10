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  10 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Монгольский фильм «Потомки Чингисхана» будет номинирован на премию «Оскара»
CA-NEWS (MNG) - Монгольский фильм “Потомки Чингис хаана” получает право на соискание премии "Оскар-2017" в номинации “Лучший фильм на иностранном языке”, сообщает Монцамэ.

По этому поводу создатели и рабочая команда фильма “Потомки Чингис хаана” 10 октября проведут пресс-конференцию. В номинации “Лучший фильм на иностранном языке” выдвигаются произведения творческих деятелей из 92 стран мира. Победителей из финалистов выберут 4 марта 2018 года.

В фильме монгольского кинорежиссера Д.Золбаяра повествуется о современном состоянии традиционной культуры проведения и подготовки к соревнованимя скакунов, и умения монгольских детей обуздывать крутой нрав и норов степных скакунов. Премьера фильма в широкометражной формате 4К состоится 10 октября в кинотеатре “Corporate Cinema” Улаанбаатара, рассчитанный на 1100 зрителей.

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