Монгольский фильм «Потомки Чингисхана» будет номинирован на премию «Оскара»

- Монгольский фильм “Потомки Чингис хаана” получает право на соискание премии "Оскар-2017" в номинации “Лучший фильм на иностранном языке”, сообщает Монцамэ.

По этому поводу создатели и рабочая команда фильма “Потомки Чингис хаана” 10 октября проведут пресс-конференцию. В номинации “Лучший фильм на иностранном языке” выдвигаются произведения творческих деятелей из 92 стран мира. Победителей из финалистов выберут 4 марта 2018 года.

В фильме монгольского кинорежиссера Д.Золбаяра повествуется о современном состоянии традиционной культуры проведения и подготовки к соревнованимя скакунов, и умения монгольских детей обуздывать крутой нрав и норов степных скакунов. Премьера фильма в широкометражной формате 4К состоится 10 октября в кинотеатре “Corporate Cinema” Улаанбаатара, рассчитанный на 1100 зрителей.