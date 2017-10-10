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  10 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В поликлиники Казахстана возвращают педиатрические участки
CA-NEWS (KZ) - Педиатрические участки для детей до шести лет возвращают в Казахстане, сообщил на заседании правительства министр здравоохранения РК Елжан Биртанов.

"В целях повышения качества медицинского обслуживания детей и снижения нагрузки на врачей общей практики проводится работа по реструктуризации принципов участкового наблюдения. В частности, по восстановлению педиатрических участков для детей от нуля до шести лет", — сказал Биртанов.

По данным Минздрава, в 2017 году создано 47 педиатрических участков, до конца года будут открыты еще 60.

Биртанов также признал накопленный дефицит детских врачей и сообщил о возвращении педиатрических факультетов, сообщает Sputnik-Казахстан.

"В текущем году на базе КазНМУ имени Асфендиярова, по вашему поручению, Бакытжан Абдирович (Сагинтаев, премьер-министр РК — прим.), вновь открыт педиатрический факультет, начато обучение 150 человек (по грантам — прим.), в дальнейшем это количество будет повышаться", — заключил министр здравоохранения.

В текущем учебном году только КазНМУ в Алматы имеет педиатрический факультет. Обучение ведется в формате — пять лет бакалавриата и два года интернатуры.

Лицензию на обучение по данной специальности вуз получил 20 июля 2017 года.

Педиатрические факультеты в казахстанских медвузах были упразднены в 2007 году.

С 2015 года в городах Казахстана проводилась реструктуризация амбулаторно-поликлинической помощи. Были созданы поликлиники смешанного типа, представляющие услуги врачей общей практики и специализированную помощь.

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