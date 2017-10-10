Кыргызстан и Узбекистан намерены совместно производить автобусы

- Узбекистан, экономика
- 13:49, 10 октября 2017
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- Обновлено: 14:24, 10 октября 2017
Подробности соглашения, как отмечают в ведомстве, пока не сообщаются. Кроме того, стороны договорились организовать сборку стиральных машин, дилерские центры, наладить поставку кабельной продукции, построить торгово-развлекательный центр в Оше и филиал технической школы «Артель» на территории Кыргызстана.
Также подписаны контракты на поставку продукции на более 200 млн долларов США.
Как сообщают в Минэкономики, по итогам бизнес-форума подписаны меморандумы о сотрудничестве между автомобилестроительными фирмами, союзами ювелиров двух стран, заключены договоренности по поставке шин, воды, меда, растительного масла, натурального камня и травертина в Узбекистан.
Первый узбекско-кыргызский бизнес-форум прошел 6 октября в Ташкенте. В нем приняли участие более 500 бизнесменов двух стран. В Минэкономики Кыргызстана отмечают, что в центре внимания форума были вопросы увеличения товарооборота между странами, изучения потребностей и проведения маркетинговых исследований кыргызского и узбекского рынков.