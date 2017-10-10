РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  10 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Кыргызстан и Узбекистан намерены совместно производить автобусы
CA-NEWS (UZ) - По итогам первого бизнес-форума «Узбекистан-Кыргызстан» в Ташкенте подписано соглашение о совместной сборке автобусов и производстве сельскохозяйственной техники. Об этом сообщает Минэкономики Кыргызстана.

Подробности соглашения, как отмечают в ведомстве, пока не сообщаются. Кроме того, стороны договорились организовать сборку стиральных машин, дилерские центры, наладить поставку кабельной продукции, построить торгово-развлекательный центр в Оше и филиал технической школы «Артель» на территории Кыргызстана.

Также подписаны контракты на поставку продукции на более 200 млн долларов США.

Как сообщают в Минэкономики, по итогам бизнес-форума подписаны меморандумы о сотрудничестве между автомобилестроительными фирмами, союзами ювелиров двух стран, заключены договоренности по поставке шин, воды, меда, растительного масла, натурального камня и травертина в Узбекистан.

Первый узбекско-кыргызский бизнес-форум прошел 6 октября в Ташкенте. В нем приняли участие более 500 бизнесменов двух стран. В Минэкономики Кыргызстана отмечают, что в центре внимания форума были вопросы увеличения товарооборота между странами, изучения потребностей и проведения маркетинговых исследований кыргызского и узбекского рынков.

print
Комментарии (2)
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Нет аватара
Tashkentec
14:53, 10 октября 2017
Может киргизская сторона предложит более высокотехнологичную технику? Есть варианты?
Нет аватара
zasfur
14:43, 10 октября 2017
Низкого качества
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×