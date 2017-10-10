В Сирии разбился российский Су-24, экипаж погиб
- Азия и мир, происшествия
- 13:53, 10 октября 2017
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CA-NEWS (CA) - Российский фронтовой бомбардировщик Су-24 разбился при взлете с аэродрома Хмеймим в Сирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
Экипаж не успел катапультироваться и погиб.
Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и разрушился. На земле разрушений нет. По предварительным данным, причиной случившегося могла стать техническая неисправность машины.
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