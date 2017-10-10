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  10 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Бердымухамедов стал дважды героем Туркменистана

CA-NEWS (TM) - бердымухамедов Президент Гурбангулы Бердымухамедов удостоен высшей государственной награды – звания Героя Туркменистана, сообщается на сайте государственной газеты «Золотой век».

Решение о присуждении Бердымухамедову звания Героя страны принял Меджлис.

«Этой награды туркменский лидер удостоен за личный вклад в совершенствование демократических, правовых основ государства, укрепление суверенитета, конституционного строя, независимости и постоянного нейтралитета Туркменистана, обеспечение гражданского согласия и национального единства», - отмечает издание.

Председатель кабинета министров Сапардурды Тойлыев обратился к главе государства с просьбой вручить ему памятный подарок от имени спортсменов страны.

Напомним, что впервые Бердымухамедов был удостоен звания Герой Туркменистана в 2011 году также во время заседания Совета старейшин «по многочисленным просьбам граждан».

Первому президенту страны Сапармурату Ниязову (Туркменбаши) это звание присваивалось 6 раз: в 1992, 1995, 1998, 1999, 2000 и 2001 годах. Также посмертно звание присваивалось и его родителям — Атамурату Ниязову (в 1992 г.) и Горбансолтан-эдже (в 2002 г.).

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