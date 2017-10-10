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  10 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Назарбаев встретился с управляющим Международным финансовым центром "Астана" Кайратом Келимбетовым

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с управляющим Международным финансовым центром "Астана" Кайратом Келимбетовым, со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Как сообщается, глава государства был проинформирован о ходе подготовительной работы к запуску международного финансового центра, который создается с использованием лучших мировых практик.

Президенту Казахстана было доложено о завершении разработки нормативных документов Независимого суда МФЦА и Международного арбитражного центра, открытие которых планируется в январе 2018 года. Кайрат Келимбетов также представил Нурсултану Назарбаеву информацию по основным направлениям развития центра и доложил о ходе создания высокотехнологичной биржи МФЦА. Управляющий МФЦА отметил, что в настоящее время уже заключены соглашения с Шанхайской фондовой биржей и компанией Nasdaq Inc., которые будут способствовать дальнейшему становлению и развитию финансового центра.

Приняв во внимание представленный отчет, президент Казахстана дал ряд конкретных поручений.

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