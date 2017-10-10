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  10 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Английский футболист попал в Книгу рекордов Гиннесса

CA-NEWS (CA) - Нападающий «Стоук Сити» Питер Крауч вошел в Книгу рекордов Гиннесса как футболист, забивший больше всех голов головой в матчах премьер-лиги, информирует brfootball.

На его счету за разные команды премьер-лиги 436 матчей, в которых он забил 105 голов, из которых 51 – головой.

В мае 2015 года Крауч побил рекорд Алана Ширера, поражавшего ворота противников ударами головой 46 раз. Его ближайшим преследователем по количеству мячей, забитых головой, является французский форвард лондонского «Арсенала» Оливье Жиру (28).

За сборную Англии Крауч выступал с 2005 по 2010 год. Всего за национальную команду он провел 42 матча, забив 22 гола. Форвард играл на двух чемпионатах мира — в 2006 году в Германии и в 2010 году в ЮАР.

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