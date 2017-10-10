По делу узбекского журналиста Бобомурода Абдуллаева задержаны еще трое

- За последние десять дней по делу 44-летнего ташкентского журналиста Бобомурода Абдуллаева, подозреваемого в «подготовке заговора с целью захвата власти» и «планировании революции в Узбекистане», были допрошены десятки человек, трое – задержаны. Как стало известно, 9 сентября 27-летний исследователь Института рукописей Академии наук Акром Маликов был доставлен в СНБ для очной ставки с журналистом, передает centralasian.org

​Родственники Акрома Маликова сообщили о том, что молодой исследователь был задержан оперативниками спецслужб в «черных масках» еще год назад – 22 июля 2016 года. Но тогда его родственникам рекомендовали «не поднимать шум». Близким Маликова до сих пор неизвестно, какие обвинения ему предъявлены. «Все это время силовики обманывали нас, уверяя, что Акром скоро выйдет на свободу. Теперь ему предъявили обвинения по тяжким статьям Уголовного кодекса, в данном случае мы не можем молчать», – сказал один из родственников Маликова.

По словам узбекского ученого-востоковеда, близко знакомого с Акромом Маликовым, молодой исследователь был задержан после публикации в Интернете своих статей, написанных под псевдонимом «Абдуллох Нусрат». В своих статьях Маликов критиковал методы управления государством и руководство Узбекистана.

1 октября Юнусабадский районный суд по уголовным делам города Ташкента вынес определение об аресте Бобомурода Абдуллаева, в котором приводится, что некие граждане страны Равшанбек Салаев и Шавкатжон Оллоеров, являвшиеся лицами из охраны государственных руководителей, предоставляли журналисту информацию для его статей, написанных под псевдонимом «Усман Хакназаров».​

Равшанбек Салаев, обвиняемый в передаче секретной информации журналисту Бобомуроду Абдуллаеву, являлся достаточно влиятельным человеком в шоу-бизнесе и имел связи с управляющей элитой страны. В определении Юнусабадского районного суда по уголовным делам города Ташкента от 1 октября сказано, что «Салаев, зная, что предоставляемая им информация будет использована в целях незаконного захвата власти, собирал по поручению Бобомурода Абдуллаева подобную информацию и передавал ему».

Третьим фигурантом дела журналиста Бобомурода Абдуллаева оказался владелец дорогих ресторанов Шавкатжон Оллоеров. В определении суда от 1 октября говорится, что «Шавкатжон Оллоеров имел доступ к охраняемым госруководителям, крупным предпринимателям и руководству правоохранительных органов Узбекистана».