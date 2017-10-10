Рахмон проведет переговоры с Путиным в Сочи

- Таджикистан, политика
- 15:42, 10 октября 2017
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По словам Ушакова, 10 октября Путин встретится с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном.
"Планируется, что в ходе переговоров лидеры двух стран обменяются мнениями по актуальным региональным вопросам", — сказал Ушаков.
С главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым Путин намерен обсудить вопросы двустороннего взаимодействия в рамках СНГ.
Ранее президент Таджикистана отметил высокий авторитет Владимира Путина внутри РФ и далеко за ее пределами, сообщает Sputnik.
Рахмон особо подчеркнул значимую роль Путина в поступательном развитии отношений тесной дружбы и многопланового сотрудничества между Таджикистаном и Россией.
Также президент Таджикистана обсудил с премьер-министром России Дмитрием Медведевым сотрудничество двух стран.
В ходе телефонного разговора премьер поздравил лидера Таджикистана с 65-летием и "выразил ему добрые пожелания". Медведев отметил также вклад Рахмона в развитие двухсторонних отношений.