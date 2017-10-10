Рахмон проведет переговоры с Путиным в Сочи

- Президент России Владимир Путин в Сочи встретится с главами Таджикистана, Узбекистана и Казахстана. Переговоры пройдут с 10 по 12 октября в Сочи, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

По словам Ушакова, 10 октября Путин встретится с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном.

"Планируется, что в ходе переговоров лидеры двух стран обменяются мнениями по актуальным региональным вопросам", — сказал Ушаков.

С главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым Путин намерен обсудить вопросы двустороннего взаимодействия в рамках СНГ.

Ранее президент Таджикистана отметил высокий авторитет Владимира Путина внутри РФ и далеко за ее пределами, сообщает Sputnik.

Рахмон особо подчеркнул значимую роль Путина в поступательном развитии отношений тесной дружбы и многопланового сотрудничества между Таджикистаном и Россией.

Также президент Таджикистана обсудил с премьер-министром России Дмитрием Медведевым сотрудничество двух стран.

В ходе телефонного разговора премьер поздравил лидера Таджикистана с 65-летием и "выразил ему добрые пожелания". Медведев отметил также вклад Рахмона в развитие двухсторонних отношений.