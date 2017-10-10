Улан-Батор в числе быстрорастущих городов Азии

- Города Восточной Азии и Тихого океанского региона – самые быстрорастущие города в мире - не в состоянии обеспечить развитие инфраструктуры, рост числа рабочих мест и услуг такими же быстрыми темпами, как и городское развитие, что приводит к усилению неравенства, которое в свою очередь может помешать экономическому росту и привести к социальным разногласиям, говорится в новом докладе Всемирного банка, озаглавленном «Расширение возможностей для городских бедных» (Expanding Opportunities for the Urban Poor), сообщает ARD.

Согласно докладу, рост среднего ежегодного уровня урбанизации в регионе на 3 процента за последние два десятилетия помог вывести 655 миллионов человек из бедности. Тем не менее, регион характеризуется самым большим количеством граждан, проживающих в трущобах: 250 миллионов человек имеют некачественное жилье, ограниченный доступ к базовым услугам и рискуют пострадать от, например, наводнения. Невозможность предоставить беднейшим слоям населения достойные условия для проживания влияет на потенциал роста стран.

В странах с высоким доходом, например в Японии и Корее, инклюзивная урбанизация создала пространство для более высокого экономического роста. В течение 1970-х и 1980-х годов экономика Сингапура росла в среднем на 8 процентов в год, в основном благодаря стратегии городского планирования, которая обеспечивала эффективную инфраструктуру, доступное жилье и социальные услуги.

«Города в Восточной Азии способствовали бурному росту региона. Наша общая задача состоит в том, чтобы расширить возможности для всех жителей городов – от новых мигрантов, живущих на периферии, до рабочих фабрик и заводов, пытающихся платить за аренду, – чтобы они могли больше выиграть от урбанизации и способствовать еще более сильному росту», - сказала Виктория Кваква, вице-президент Всемирного банка по Восточной Азии и Тихоокеанскому региону.

В настоящее время 75 миллионов человек в регионе живут менее чем на 3,10 доллара США в день. На долю Китая, Индонезии и Филиппин приходится основная часть городской бедноты региона. К 2018 году половина населения региона будет городской – более 1,2 миллиарда человек или одной трети городского населения в мире.

Среди проблем, с которыми сталкивается городская беднота, является отсутствие доступа к рабочим местам, общественному транспорту и другой инфраструктуре, а также отсутствие доступного жилья.

В Улан-Баторе, столице Монголии, жители пригородной зоны с низким уровнем доходов могут потратить целых 36 процентов своих ежемесячных расходов на проезд из-за неэффективных маршрутов общественного транспорта. В Индонезии и на Филиппинах 27% и 21% городского населения соответственно, не имеют доступа к эффективным средствам санитарии. Жители трущоб также более подвержены риску стихийных бедствий, так как общины часто находятся в низинных районах, подверженных наводнениям.

В докладе содержится призыв к правительствам городов использовать многомерный подход к планированию, включающий аспекты экономической, пространственной и социальной интеграции в целях содействия экономическому росту и сокращения масштабов нищеты.

«Быстрая урбанизация - это вызов и возможность. Предоставьте малообеспеченным жителям доступные транспортные услуги или жилье, чтобы они могли сэкономить деньги для образования своих детей. Необходимо разработать программы социальной защиты, призванные помочь семьям справиться с трудностями в тяжелые времена, например, после стихийных бедствий", - сказала Джуди Бейкер, ведущий специалист Всемирного банка по городскому делу и ведущий автор отчета. «Решения для инклюзивного роста городов не являются единичными, но они практичны, эффективны и необходимы для большего блага», - отметила она.

Хотя 6 из 10 мегаполисов мира находятся в Восточной Азии, городская бедность более распространена во вторичных городах, которые приобретают все большее значение. По состоянию на 2010 год, на долю малых и средних городов приходится четверть всех городов региона.

В докладе упоминаются десять руководящих принципов политики, которые рекомендуется адаптировать к конкретным обстоятельствам. К ним относятся: подключение городской бедноты к рынкам труда; инвестирование в комплексное городское планирование; обеспечение доступной земли и жилья; признание прав всех граждан города; работа с маргинальными подгруппами городской бедноты; укрепление местного управления и рост участия граждан; инвестирование в лучшие информационные системы для разработки политики на основе фактических данных.