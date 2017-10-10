Узбекский певец Ш.Набиходжаев исполнил песню А.Атамбаева «Энекем» (видео)

CA-NEWS (UZ) - Узбекский эстрадный певец Шерзод Набиходжаев, известный кыргызстанцам исполнением народной песни «Сары Ой», спел композицию президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева «Энекем». Видеофрагмент исполнения в студии Ш.Набиходжаев выложил на своей странице в социальной сети.

В мае 2017 года ко Дню матери глава государства Алмазбек Атамбаев выпустил песню «Энекем», посвященную своей матери. Эта уже была шестая по счету песня президента. В видеоролике, опубликованном в тот день, были использованы кадры села Арашан Чуйской области, где родился и вырос президент А.Атамбаева.