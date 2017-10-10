ФАО: Оживление экономики сельских районов поможет их жителям выбраться из бедности

- Эксперты ФАО призывают молодежь из сельских районов не спешить перебираться в города. В попытке выбраться из бедности, они, скорее всего, только пополнят ряды городской бедноты. В то же время существует множество возможностей оживить сельскохозяйственное производство и поднять экономику этих районов. К такому выводу пришли авторы нового доклада «Положение дел в области продовольствия и сельского хозяйства», сообщает Центр новостей ООН.

Ожидается, что в период с 2015 по 2030 годы численность молодежи в возрасте от 15 до 24 лет вырастет примерно на 100 миллионов человек и составит 1,3 миллиарда. Почти все эти молодые люди, выходящие на рынок труда, будут жить в африканских странах к югу от Сахары, причем подавляющее большинство из них – в бедных сельских регионах.

Но преобразования в области сельского хозяйства, создание динамичных продовольственных систем и поддержка агропромышленных предприятий могут кардинально изменить ситуацию к лучшему. Кроме того, важно развивать и другие связанные с сельским хозяйством виды деятельности.

Речь идет об обрабатывающих, упаковочных, транспортных, складских предприятиях, торговых компаниях, а также поставщиках оборудования, семян и удобрений.

Важным стимулом для экономического развития сельских регионов является рост спроса на их продукцию в городах. В докладе намечены три направления действий. Это поддержка мелких производителей, создание необходимой инфраструктуры для соединения сельских районов и городских рынков, причем эта связь должна распространяться не только на мегаполисы, но и на менее крупные городские центры. В ФАО считают, что роль малых городов в качестве рынков продовольствия недооценивается. Между тем половина всех городских жителей в развивающихся странах проживает в городах и поселках с населением менее 500 000 человек.

Эксперты отмечают, что, начиная с 1990-х годов, трансформация сельской экономики помогла сотням миллионов сельских жителей выбраться из нищеты.