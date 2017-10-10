Медведь напал на дрессировщика в Сыктывкаре на глазах у детей (видео)
- Азия и мир, происшествия
- 22:24, 10 октября 2017
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CA-NEWS (CA) - Медведь напал на дрессировщика во время представления перед детьми в Сыктывкаре. Видео инцидента появилось в соцсетях, передает РЕН ТВ.
Хищник неожиданно вышел из себя во время выступления. К счастью, дрессировщик моментально успокоил медведя, после чего они продолжили исполнять номера. Представление закончилось без происшествий.
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