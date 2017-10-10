В Китае впервые можно получить магистерскую степень по йоге

- В Китае впервые можно получить магистерскую степень по йоге, передает Синьхуа.

Как сообщает газета "Хуаньцю Шибао", Китайско-индийская школа йоги при Юньнаньском университете национальностей впервые начала набор магистрантов йоги с 10 октября этого года.

17 января 2017 года образовательная программа магистратуры по традиционной национальной физкультуре, разработанная Юньнаньским университетом национальностей совместно с Индийским университетом йоги «SVYASA» удачно прошла аккредитацию и была утверждена Министерством образования КНР. Данная школа является первым учебным заведением, который имеет право вручать дипломы магистров йоги.

Ответственный представитель школы рассказал, что программа магистратуры по йоге рассчитана на три года. Магистранты будут учиться 2 года в Китае и год проведут в Индии. Полученная степень будет признаваться в обеих странах.

Кроме того, в школе откроются языковые курсы, в том числе хинди и санскрит, курсы по индийской культуре для подготовки к учебе в Индии. В программе обозначены такие предметы, как позы йоги, философия йоги, базовое учение о меридианах, медицинские основы йоги, методика обучения йоги и другие, как сообщает сайт новостей China News.