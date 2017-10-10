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  10 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Казань прибыл вице-премьер правительства Узбекистана Гуломжон Ибрагимов
CA-NEWS (UZ) - Сегодня, 10 октября, в Татарстан с рабочим визитом прибыл заместитель премьер-министра Узбекистана Гуломжон Ибрагимов.

Прилетевшего в Международный аэропорт «Казань» высокого гостя встречали премьер-министр РТ Алексей Песошин, вице-премьер – министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов и другие официальные лица.

Сразу по прибытии вице-премьер Узбекистана отправился в Казанский Кремль, где должна состояться встреча с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

Затем предполагается встреча членов узбекистанской делегации и представителей татарстанских министерств и ведомств в расширенном составе, сообщает пресс-служба Президента РТ.

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