В Казань прибыл вице-премьер правительства Узбекистана Гуломжон Ибрагимов
- Узбекистан, политика
- 16:33, 10 октября 2017
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CA-NEWS (UZ) - Сегодня, 10 октября, в Татарстан с рабочим визитом прибыл заместитель премьер-министра Узбекистана Гуломжон Ибрагимов.
Прилетевшего в Международный аэропорт «Казань» высокого гостя встречали премьер-министр РТ Алексей Песошин, вице-премьер – министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов и другие официальные лица.
Сразу по прибытии вице-премьер Узбекистана отправился в Казанский Кремль, где должна состояться встреча с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.
Затем предполагается встреча членов узбекистанской делегации и представителей татарстанских министерств и ведомств в расширенном составе, сообщает пресс-служба Президента РТ.
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