В Казань прибыл вице-премьер правительства Узбекистана Гуломжон Ибрагимов

- Сегодня, 10 октября, в Татарстан с рабочим визитом прибыл заместитель премьер-министра Узбекистана Гуломжон Ибрагимов.

Прилетевшего в Международный аэропорт «Казань» высокого гостя встречали премьер-министр РТ Алексей Песошин, вице-премьер – министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов и другие официальные лица.

Сразу по прибытии вице-премьер Узбекистана отправился в Казанский Кремль, где должна состояться встреча с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

Затем предполагается встреча членов узбекистанской делегации и представителей татарстанских министерств и ведомств в расширенном составе, сообщает пресс-служба Президента РТ.