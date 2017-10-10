Карагандинцы публикуют видео километровых очередей за углем

CA-NEWS (KZ) - Видео огромной очереди из грузовых автомашин, снятое якобы возле одной из компаний - поставщиков угля в Карагандинской области, размещено в Instagram, передает Tengrinews.kz.

Видео трехкилометровой очереди за углем опубликовано 8 октября.

Публикация от Караганда Karaganda KRG (@youtube_krg)Окт 9 2017 в 8:32 PDT

Автор видео рассказывает, что они стоят в очереди перед ТОО "SatKomir" уже третьи сутки. На кадрах запечатлены грузовые автомашины, припаркованные в длинную колонну. Пользователи социальных сетей оставляют гневные комментарии под данной публикацией. Люди пишут, что"дефицит" угля - это уже перебор и является позором для карагандинского региона. А между тем вопрос обеспечения населения углем сегодня вновь обсуждался на совещании с участием главы региона.

Публикация от ильмира (@welladona41)Окт 7 2017 в 10:04 PDT

"Мы провели две встречи с поставщиками угля по вопросам доставки. С добычей сложностей нет. Более того, в этом году наблюдается даже увеличение в сравнении с прошлым годом. Проблемы в доставке и отгрузке. Сейчас в области в очереди стоят 50 машин, прибывшие из Акмолинской области. Чтобы сократить очередь, компания "Шубарколь комир" начала отгрузку своей продукции в круглосуточном режиме. Ежедневный объем составляет около 550 тонн твердого топлива. В день на базу предприятия прибывает до 15 вагонов с углем по 60 тонн каждый", - доложил на совещании главе региона заместитель акима Алмас Айдаров.

Также чиновник отметил, что вопрос оперативной отгрузки топлива также касается других угледобывающих предприятий. Они тоже заинтересованы в ускорении темпа работы.

В ТОО "Рапид" с начала октября увеличили план добычи на 18 процентов. Четыре погрузчика работают круглосуточно. Объем отгрузки угля для населения в сутки составляет около 85 тонн. В ТОО ГК"SatKomir" работают три погрузчика и шесть экскаваторов.

Для того, чтобы увеличить объемы отгрузки угля, к этой технике добавили еще два экскаватора. В сутки на предприятии отгружают 1 000 тонн топлива.

"На разрезах "Молодежный" и"Куу-Чекинский" добыча и отгрузка производятся в штатном режиме. На каждом разрезе работают по два экскаватора и два погрузчика", - добавил чиновник. Ерлан Кошанов поручил подчиненным проанализировать ситуацию, сравнить ее с показателями прошлых лет, определив слабые места в подготовке угледобывающих предприятий к зиме. Напомним, ранее сообщалось, что жители Карагандинской области жалуются на дефицит угля в регионе и нехватку бензина марки АИ-92 на автозаправках городов Сатпаев и Жезказган.

По словам жителей частного сектора, им приходится записываться в очередь, чтобы приобрести "шубаркульский" уголь. А жители Сатпаева и Жезказгана заявляют об огромных очередях на автозаправочных станциях. В своих сообщениях люди жалуются и на резкие скачки цен.

"Цены на уголь и бензин подскочили из-за того, что есть дефицит этих товаров. И это при том, что наш регион считается сердцем угольной промышленности. Да и нефть в нашей стране добывается. Почему тогда такая ситуация? Мы как сапожники без сапог", - жалуются пользователи социальных сетей.

В свою очередь, в управлении промышленности и индустриально-инновационного развития Карагандинской области заявили, отвечая на запрос Tengrinews.kz, что в регионе нет дефицита угля.