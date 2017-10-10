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  10 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Таджикский пограничник осужден на 15 лет за содействие наркоконтрабандистам
CA-NEWS (TJ) - Военный суд душанбинского гарнизона 9 октября приговорил солдата погранвойск ГКНБ РТ к 15 годам лишения свободы за содействие наркоконтрабандистам. 18-летний солдат Азимджон Дустматов служил в части погранвойск, дислоцированной в райцентре приграничного с Афганистаном Фархора. Он был задержан сотрудниками правоохранительных органов в январе этого года.

Источник в суде сообщил, что военнослужащий признан виновным по четырем статьям Уголовного кодекса – незаконный оборот наркотических средств с использованием служебного положения, контрабанда через государственную границу, организация незаконного въезда иностранных граждан по предварительному сговору, нарушение правил пограничной службы.

По данному факту задержаны еще несколько человек. МВД Таджикистана в ходе оперативно-розыскной деятельности в январе этого года сообщило об аресте двух жителей Фархора – Ахтамджона Авазова и Ильёсиддина Хабибова более чем с 6 кг опия-сырца. По их показаниям, оперативники задержали офицера погранвойск Саидшо Ташрипова и солдата Азимджона Дустматова.

Суд приговорил двух наркоконтрабандистов к 11 годам заключения, а дело офицера отправил на дополнительное расследование. На судебном процессе было отмечено, что Азимджон Дустматов по предварительному сговору «закрывал глаза» на переход госграницы со стороны местных и афганских контрабандистов.

Однако на суде солдат отверг все предъявленные обвинения. Абдувосит Дустов, отец Азимджона, сказал, что его сын видел лишь одного из контрабандистов, и тот сказал, что собирает хворост. Собеседник отметил, что Азимджон добровольно пошел в армию год назад и не имел никакого отношения к преступникам.

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