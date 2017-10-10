Назарбаев внес в Мажилис поправки в закон о прокуратуре и УПК

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев внес в Мажилис законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам модернизации процессуальных основ правоохранительной деятельности", сообщает пресс-служба Акорды.

"Главой государства в соответствии с пунктом 1 статьи 61 Конституции РК внесен в Мажилис Парламента проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам модернизации процессуальных основ правоохранительной деятельности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проект закона предусматривает поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, законы "Об оперативно-розыскной деятельности" и "О прокуратуре", направленные на:

- повышение уровня защиты граждан в уголовном процессе и снижение его репрессивности;

- повышение состязательности уголовного процесса, прежде всего за счет расширения процессуальных возможностей адвокатов;

- упрощение процедур расследования уголовных дел и обеспечение экономичности уголовного процесса; - дальнейшее расширение судебного контроля на досудебной стадии;

- исключение дублирования и четкое распределение полномочий между органами досудебного расследования, прокуратурой и судом.



