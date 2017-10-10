Ученые нашли в Австралии насекомое, считавшееся вымершим почти 100 лет

- Исследователи обнаружили на австралийском острове Лорд-Хау насекомое, считавшееся вымершим с 1920-х годов – палочника Dryococelus australis. Результаты исследования были опубликованы в журнале Current Biology.

В 1918 году в результате кораблекрушения у берегов острова на него попали черные крысы. Их расселение по острову привело к исчезновению уникальных видов птиц, растений и беспозвоночных, включая D. australis. В 1960-х годах исследователи нашли на соседнем острове, Болс-Пирамид, несколько трупов палочников. Так как живых насекомых обнаружить не удалось, да и трупы имели некоторые морфологические отличия от D. australis, вид продолжал считаться вымершим, сообщает gazeta.ru.

В 2001 году на Болс-Пирамид ученые нашли небольшую, в несколько десятков особей колонию D. australis. Все они оказались самками и размножались партеногенезом. Исследователи использовали найденную колонию в программе искусственного размножения.

Ученые не были абсолютно уверены, что найденные насекомые действительно D. australis – они также отличались от известных ранее представителей вида. Однако проведенный в 2017 году анализ ДНК развеял последние сомнения: несмотря на внешние различия, расхождение генома современных и старых образцов составило менее 1%.

В 2018 году на острове Лорд-Хау будет проведена программа по уничтожению крыс. После этого исследователи смогут вернуть D. australis.в естественную среду обитания. Пока же палочник отнесен к видам, находящимся на грани исчезновения.