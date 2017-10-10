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  10 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Москве скончался целитель Аллан Чумак
CA-NEWS (CA) - В Москве скончался целитель Аллан Чумак. Об этом сообщил в Facebook журналист Дмитрий Гордон, сообщает Lenta.ru.

«Несколько часов назад в Москве на 83-м году жизни скончался Аллан Владимирович Чумак — выдающийся целитель, писатель, философ и просто замечательный человек. Мы дружили 27 лет. Мне будет очень его не хватать. Светлая память!» — написал он.

Чумак в конце 80-х — начале 90-х годов стал одним из самых известных целителей в России. Его телевизионные сеансы, во время которых он якобы «заряжал» воду и другие субстанции, собирали перед экранами миллионную аудиторию. При этом Чумак ничего не говорил, только шевелил губами.

В 90-х деятельность подобных целителей была регламентирована приказом Минздрава, который ограничил нетрадиционные методы лечения.

В 2000 году Чумак баллотировался в Самарской области на выборах в Госдуму, однако набрал чуть более 3 процентов голосов избирателей.

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