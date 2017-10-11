Парашютист спрыгнул с небоскреба в центре Астаны (видео)

CA-NEWS (KZ) - Парашютист спрыгнул с небоскреба в центре Астаны, передает Tengrinews.kz. Парашютиста в центре столицы засняли на видео очевидцы. Экстремал прынул с крыши одного из зданий бизнес-центра "Изумрудный квартал" и, судя по видео, приземлился на бульвар "Нуржол".

В пресс-службе ДВД Астаны отметили, что прыжок с небоскреба был согласован с компетентными органами.



