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  11 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Парашютист спрыгнул с небоскреба в центре Астаны (видео)

CA-NEWS (KZ) - Парашютист спрыгнул с небоскреба в центре Астаны, передает Tengrinews.kz. Парашютиста в центре столицы засняли на видео очевидцы. Экстремал прынул с крыши одного из зданий бизнес-центра "Изумрудный квартал" и, судя по видео, приземлился на бульвар "Нуржол".

В пресс-службе ДВД Астаны отметили, что прыжок с небоскреба был согласован с компетентными органами.

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Комментарии (2)
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bektemirov.erik
09:28, 11 октября 2017
А может он шпион
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tvgolik
09:17, 11 октября 2017
Круто! Это спорт для отчаянных . Я бы не решился.)
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