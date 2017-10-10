Антитеррористические учения проходят в Алматинской области

CA-NEWS (KZ) - В Каратальском районе Алматинской области проходят антитеррористические учения, передает Tengrinews.kz.

"Сегодня, 10 октября, Каратальский районный оперативный штаб по проведению антитеррористических операций проводит плановые оперативно-тактические учения в городе Уштобе", - сообщает Каратальский районный акимат.

В связи с этим жителей города Уштобе просят отнестись с пониманием к мероприятиям и сохранять спокойствие в период проведения учений, кроме того, возможно частичное ограничение передвижения транспортных средств в городе.



