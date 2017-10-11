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  11 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Казахстан импортирует в октябре более 100 тыс. тонн бензина из России
CA-NEWS (KZ) - «КазМунайГаз» подпишет дополнительный контракт с компанией «ГазПромНефть» на поставку 20 тысяч тонн бензина. Об этом сегодня на брифинге в Службе центральных коммуникаций сказал заместитель министра энергетики Казахстана Асет Магауов, передает Zakon.kz.

«Остатки у нас за сентябрь, несмотря на импорт в 90 тысяч, по сравнению с тем, что было на начало месяца, продолжили снижение. В этой связи мы дополнительно уже на октябрь месяц на прошлой неделе провели совещание с компаниями, с рекомендациями усилить импорт. Примерно 20 тысяч должен «ГазПромНефть» импортировать, «КМГ» уже подписал контракт на 10 тысяч, дополнительный контракт на 20 тысяч уже в стадии подписания, я думаю сегодня-завтра его подпишут».

Кроме того, спикер отметил, что компании «Helios» и«Sinooil» обсуждают поставки по 20 тысяч тонн с заводов уфимской группы. В этой связи, министерство энергетики Казахстана постоянно поддерживает связь с коллегами ведомства России для ускорения поставок.

«С их стороны мы видим поддержку. Планируем, что импорт в Казахстан минимально составит порядка 10 тысяч тонн. Мы даже думаем, с учетом того, по генеральным нашим сетевым компаниям, которые представлены в северных областях, там тоже идет в частном порядке импорт. Мы считаем, что импорт будет существенно выше, чем 100 тысяч тонн», - заключил он.

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