The Wall Street Journal назвал Узбекистан движущей силой изменений в Центральной Азии

- Cамая читаемая в стране газета The Wall Street Journal опубликовала уже вторую развернутую статью о том, что происходит в Узбекистане, в которой назвала республику "движущей силой изменений в Центральной Азии".

Автор материала – корреспондент издания Ярослав Трофимов констатирует, что постсоветская Центральная Азия, будучи регионом часто соперничающих стран, разделенных спорными границами, сегодня движется в сторону разрешения прежних разногласий и установления нового уровня сотрудничества, не наблюдавшегося здесь в течение десятилетий.

Основой и движущей силой этих изменений называется новый региональный курс Узбекистана, который, обладая 45% населения Центральной Азии, имеет сильное влияние на все страны региона. Дается высокая оценка внешнеполитической деятельности Президента Шавката Мирзиёева, обозначившего Центральную Азию главным приоритетом узбекской дипломатии.

Смелые и активные шаги Узбекистана, являющегося ключевым игроком в регионе, полагает автор, «способны положительно отразиться на развитии экономик стран Центральной Азии. Это может снизить и межэтническую напряженность, служившей причиной для разрастания насильственного экстремизма в прошлом», отмечается в статье.

Корреспондент напоминает, что несколько недель назад президент Узбекистана посетил соседний Кыргызстан, который стал первым визитом на высшем уровне за последние годы. По итогам встречи, сообщается в публикации, был подписан исторический Договор о государственной границе между двумя странами. За ним последовали и другие практические шаги: возобновление деятельности пограничных пунктов и снятие многих ограничений на взаимные поездки. Все это является огромным достижением, убежден журналист, ведь напряженность на границе была одним из сложных вопросов в межгосударственных связях.

Решение пограничных проблем, говорится в публикации The Wall Street Journal, позволила людям с обеих сторон навещать родственников и друзей, которых они не видели годами. Значительный импульс получила торговля, объемы которой растут в геометрической прогрессии.

Особое внимание в статье уделяется положительной динамике в отношениях с Таджикистаном. Автор подчеркивает, что в 2017 году впервые за 25 лет были возобновлены прямые авиарейсы между Ташкентом и Душанбе.

Регулярный характер приобрели выставки, экспозиции и другие культурные мероприятия.

Напомним, The Wall Street Journal является одним из влиятельнейших американских изданий. Ежедневный тираж - 1,2 миллиона экземпляров. Веб-сайт газеты входит в пятерку самых посещаемых электронных порталов: месячная аудитория составляет 42 миллиона интернет-читателей.