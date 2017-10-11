Внешний долг Казахстана растет 7 месяцев подряд, - Нацбанк РК

CA-NEWS (KZ) - Внешний долг Казахстана по состоянию на 1 июля 2017 года составил 167,8903 миллиарда долларов, говорится в сообщении пресс-службы Национального банка Казахстана.

Как сообщается, из этой суммы государственный и гарантированный государством внешние долги составляют 13,9576 миллиарда долларов. Это 8,3 процента от внешнего долга. Из этой суммы государственный внешний долг составляет 13,241 миллиарда.

Стоит отметить, что государственный и гарантированный государством внешние долги снизились по сравнению с апрелем 2017 года. Тогда этот показатель составлял 14,1139 миллиарда долларов. Напомним, по состоянию на 1 января 2017 года внешний долг Казахстана составлял 163,715 миллиарда долларов.

Как отмечает заместитель аналитического департамента компании "Альпари" Наталья Мильчакова, показатель внешнего долга на душу населения у Казахстана, например, равен 8 740 долларов.

По ее словам, в абсолютном значении эта цифра может выглядеть для непосвященного человека даже пугающей, вряд ли какой-либо рядовой гражданин хотел бы не по своей воле оказаться кому-либо должным почти девять тысяч долларов, но в масштабах мира такой показатель не должен вызывать беспокойства.

"Например, такой показатель для Великобритании превышает 150 тысяч долларов на душу населения, для Бельгии, Норвегии, Финляндии составляет 100 тысяч долларов на душу населения по каждой из стран, для США - 60 тысяч долларов, для Германии - свыше 70 тысяч долларов, а для России - только 3,5 тысячи долларов на душу. Безусловно, здесь имеет значение и численность населения, поэтому у России и КНР весьма низкие показатели внешнего долга на душу населения", - поясняет аналитик.

Мильчакова объяснила, что показатель внешнего долга на душу населения отражает размер долговой нагрузки страны и фактически ее населения, ведь государство занимает деньги за рубежом, которые через определенный период времени нужно будет вернуть. Чем выше значение такого показателя, тем больше "должен" внешним кредиторам каждый житель данной страны. Сам показатель ни на что не влияет, просто это индикатор для правительства и экономического блока правительства, который принимает решения о заимствованиях за рубежом. Но обычно данный показатель сравнивается с аналогичным показателем для других стран. И чем он ниже в сравнении с другими странами, тем ниже то условное долговое бремя, которое несет население.

Среди стран СНГ, первое место по внешнему долгу к ВВП, по данным Международного экономического форума, занимает Украина с долей 80,2 процента. Второе место по этому показателю принадлежит Кыргызстану (68,8 процента), на третьем месте разместилась Армения (46,6 процента). Четвертое место в рейтинге принадлежит Молдове (42 процента). Пятерку замыкает Азербайджан (36,1 процента), Таджикистан находится на шестом месте (35,9 процента). На седьмом месте расположился Казахстан с долей 23,3 процента. Восьмое место занимает Россия с долей 17,7 процента.

Что касается стран, которым должен Казахстан, то на первом месте разместились Нидерланды. За четыре квартала 2016 года Казахстан должен этой стране 47,3 миллиарда долларов. Великобритания - второй по величине кредитор Казахстана. Этой стране республика должна 24,6 миллиарда долларов. США должны 12,9 миллиарда долларов, Китаю - 12,6 миллиарда долларов, Франции - 11,7 миллиарда долларов.

В свою очередь внешний мир должен Казахстану 169,4 миллиарда долларов. Из них, к примеру, США - 54,9 миллиарда долларов, Нидерланды должны - 20,5 миллиарда долларов, Великобритания - 16 миллиардов долларов, Россия - 7,5 миллиарда долларов, Германия - 4,4 миллиарда долларов, сообщает Tengrinews.kz.