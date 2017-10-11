В Таджикистане собрано около 270 тыс. тонн хлопка

- Около 270 тыс. тонн хлопка-сырца собрано в Таджикистане по состоянию на начало текущего месяца, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства страны.

Как сообщается, собранный урожай составляет 76,3% от прогнозного плана, что больше по сравнению с показателем этого же периода прошлого года на 97,9 тыс. тонн. Средний сбор урожая в республике составляет более 4,9 тыс. тонн сырца в день.

К настоящему времени порядка семи хлопкосеющих районов на 83% выполнили свой прогнозный план.

По данным министерства сельского хозяйства, в прошлом году было собрано более 312 тыс. тонн хлопка-сырца, что составлял 90% от прогнозного показателя.

В том году хлопком было засеяно более 162,5 тыс. гектаров земли. В частности, под эту культуру было отведено свыше 155,5 тыс. га земли в Хатлонской области, около 44,2 га в Согде и более 2,8 тыс. га в районах республиканского подчинения.