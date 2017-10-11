Чиновник в мечети джамоата Чорякарон защищал интересы государства – отдел по делам религии района Рудаки

- Накануне администрация района Рудаки обещала рассмотреть инцидент с участием главного специалиста по делам религии в мечете джамоата Чорякарон и принимать по нему соответствующее решение.

Накануне заместитель председателя района Рудаки по вопросам идеологии Фируза Камолова сообщила «Авеста», что данный вопрос всестороннее будет изучаться, и по нему будет приниматься решение.

«Пока я не могу сказать о том, что лишится ли он должности и что его ожидает. Вся информация по нему будет предоставлено председателю района. Окончательное решение по нему примет хукумат района», – резюмировала она.

«Авеста» по данному вопросу обратилась в отдел по делам религии, упорядочению национальных традиций, торжеств и обрядов района Рудаки. После небольшого разговора главный специалист указанного отдела, который не представился (не назвал имя и фамилию) отметил, что он (Шокир Холдоров – чиновник в мечети) защищал интересы государства.

На вопрос, где в его разговорах речь идет об интересах государства, чиновник отметил, что мечеть функционирует незаконно.

Негматулло Давлатов начальник отдела по делам религии, упорядочению национальных традиций, торжеств и обрядов района Рудаки в интервью «Авеста» отметил, что журналисты одностороннее оценивают данный инцидент и ссылаются только на видео в Youtube.

«Этот человек несколько раз ходил туда и предупреждал их. Он не был пьяным, по натуре он резкий. Однако, он хороший парень. Он является госслужащим, и в отношении него будет приниматься решение», – резюмировал он.

Напомним, что в Интернете появилось видео, на котором таджикский чиновник, находясь во дворе мечети, в грубой форме оскорбляет прихожан, требуя, чтобы они закрыли ее.

На видео, выложенном в Youtube, видно, как некий чиновник в костюме и галстуке входит во двор мечети и начинает угрожать прихожанам, при этом он матерится.