Впервые за 20 лет в Ташкенте пройдут Дни культуры Таджикистана

- Узбекистан, общество
- 8:35, 11 октября 2017
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- Обновлено: 9:19, 11 октября 2017
Как сообщают местные СМИ Узбекистана, на выставке будет представлена продукция машиностроительной и горнорудной отраслей, легкой и пищевой промышленности и алюминиевая продукция.
Это первая подобная выставка Таджикистана в Узбекистане за годы независимости. Выставка промышленных товаров Узбекистана в Душанбе также впервые за 25 лет прошла 17-20 апреля этого года, свою продукцию на ней представили более 160 узбекских производителей.
Кроме того, в эти же дни в Узбекистане пройдут и Дни культуры Таджикистана. В состав официальной делегации Таджикистана включены 44 таджикских деятеля искусств. Делегацию возглавляет первый заместитель министра культуры Ибодулло Машрабов.
В рамках Дней культуры в кинотеатрах Ташкента покажут два художественных фильма и несколько документальных лент. В Национальной библиотеке Узбекистана будет организована выставка книг таджикских авторов, также в Ташкенте пройдет фотовыставка «Современный Таджикистан» и выставка таджикских ремесленников.
Торжественное открытие Дней таджикской культуры в Узбекистане состоится 11 октября в Государственном академическом большом театре имени Алишера Навои в Ташкенте.