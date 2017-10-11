Впервые за 20 лет в Ташкенте пройдут Дни культуры Таджикистана

- Представители более 130 предприятий из Таджикистана вылетели в Ташкент, чтобы представить свою продукцию на торгово-промышленной выставке, которая пройдет 11-14 октября, передает centralasian.org

Как сообщают местные СМИ Узбекистана, на выставке будет представлена продукция машиностроительной и горнорудной отраслей, легкой и пищевой промышленности и алюминиевая продукция.

Это первая подобная выставка Таджикистана в Узбекистане за годы независимости. Выставка промышленных товаров Узбекистана в Душанбе также впервые за 25 лет прошла 17-20 апреля этого года, свою продукцию на ней представили более 160 узбекских производителей.

Кроме того, в эти же дни в Узбекистане пройдут и Дни культуры Таджикистана. В состав официальной делегации Таджикистана включены 44 таджикских деятеля искусств. Делегацию возглавляет первый заместитель министра культуры Ибодулло Машрабов.

В рамках Дней культуры в кинотеатрах Ташкента покажут два художественных фильма и несколько документальных лент. В Национальной библиотеке Узбекистана будет организована выставка книг таджикских авторов, также в Ташкенте пройдет фотовыставка «Современный Таджикистан» и выставка таджикских ремесленников.

Торжественное открытие Дней таджикской культуры в Узбекистане состоится 11 октября в Государственном академическом большом театре имени Алишера Навои в Ташкенте.