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  11 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Сочи прошла встреча президентов Таджикистана и России
CA-NEWS (TJ) - В сочинской резиденции Бочаров Ручей, вчера, 10 октября, прошла встреча президентов России и Таджикистана Владимира Путина и Эмомали Рахмона, сообщает пресс-служба президента РФ.

Напомним, в Сочи, куда Эмомали Рахмон вылетел утром 10 октября, президент Таджикистана примет участие в очередном заседании Совета глав государств-участников Содружества Независимых Государств.

На заседании, как ожидается, главы государств-участников СНГ обсудят текущее состояние и перспективы дальнейшего развития многостороннего сотрудничества, обменяются мнениями по региональной и международной проблематике, рассмотрят вопрос о председательствующем в Содружестве государстве в 2018 году.

Планируется, что по итогам саммита будут приняты Заявление глав государств-участников СНГ о поддержке институтов семьи и традиционных семейных ценностей, решение об объявлении 2019 года - Годом книги, 2020 года - Годом 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и другие документы, направленные на укрепление взаимодействия между странами-участницами Содружества.

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