Лидер Каталонии призвал отложить объявление независимости

- Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон призвал региональный парламент отложить объявление независимости, чтобы наладить диалог с Мадридом по вопросу о выходе из Испании, сообщает Би-би-си.

По его словам, в результате прошедшего 1 октября референдума автономия получила мандат от народа, чтобы стать независимым государством.

"Миллионы жителей в Каталонии считают единственным вариантом то, чтобы Каталония стала независимым государством", - заявил Пучдемон.

Выступление было запланировано на 18.00 по местному времени, однако в последний момент было отложено на час в связи с необходимостью дополнительных консультаций.

В начале выступления Пучдемон заявил, что "не планирует никаких угроз или оскорблений", а хочет "деэскалации напряженности".

"Мы не преступники, мы не сумасшедшие, мы не путчисты, мы нормальные люди, которые просят иметь возможность проголосовать. У нас нет ничего против Испании и испанцев", - заявил глава правительства, обращаясь к испанским властям.

В Барселоне во вторник были усилены меры безопасности. Территория парламента Каталонии и парк Цитадели, в котором он находится, были полностью оцеплены каталонской полицией.

Правительство Испании, столкнувшееся с самым серьезным политическим кризисом в стране после попытки военного переворота 1981 года, предупредило, что незамедлительно ответит на любую одностороннюю декларацию независимости и предпримет меры "по восстановлению закона и демократии".

Заместитель премьер-министра Испании Сорайя Саенц де Сантамария заявил в понедельник: "Я призываю разумных людей в каталонском правительстве... Не прыгайте с обрыва, потому что вы потянете с собой людей".

Мэр Барселоны Ада Колау призвала Пучдемона и премьер-министра Испании Мариано Рахоя к "деэскалации кризиса".

Ранее две крупнейшие страны Евросоюза - Франция и Германия - выступили в поддержку единства Испании и против одностороннего объявления независимости Каталонией.

Референдум о независимости, который не признают ни испанские власти, ни Евросоюз, и который еще до проведения был заморожен Конституционным судом королевства, прошел 1 октября.

90 процентов от 2,3 млн каталонцев, пришедших на непризнанный и запрещенный Мадридом референдум, проголосовали за отделение от Испании. Явка при этом, по данным каталонских властей, составила 43%.

Около 900 человек пострадали в результате действий полиции, пытавшейся не допустить проведения голосования. В результате столкновений участников референдума и полицейских травмы получили 33 стража порядка.

Позже правительство Испании принесло Каталонии извинения за жесткие действия полиции в ходе референдума, обвинив при этом каталонские власти в организации незаконного голосования.