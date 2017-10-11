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  11 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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HRW призывает Душанбе прекратить преследование оппозиции
CA-NEWS (TJ) - Специальный представитель Европейского союза по Центральной Азии Питер Буриан примет участие в девятом раунде ежегодного диалога ЕС и Таджикистана по правам человека, сообщили в офисе спецпредставителя ЕС в Брюсселе 10 октября.

Очередной раунд диалога состоится в городе Душанбе 12 октября. Накануне ежегодного диалога высокого уровня международная неправительственная организация Human Rights Watch (HRW) призвала ЕС оказать давление на власти Таджикистана, чтобы они прекратили преследование сторонников оппозиции.

Стив Свердлов, директор офиса HRW по Центральной Азии, 10 октября заявил, что предыдущий диалог высокого уровня по правам человека между Брюсселем и Душанбе состоялся летом прошлого года, когда ситуация с правами человека в Таджикистане была худшей за все постсоветскую историю страны.

Он напомнил, что за неделю до того диалога Верховный суд страны приговорил заместителей председателя запрещенной в стране Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) Саидумар Хусайни и Махмадали Хаита к пожизненному заключению. Другие члены политсовета и активисты партии также были осуждены на длительные сроки заключения.

Стив Свердлов в своем обращении к ЕС выразил обеспокоенность и по поводу судьбы таджикских адвокатов Шухрата Кудратова, Бузургмехра Ёрова и Нуриддина Махкамова, осужденных на длительные тюремные сроки. HRW заявляет, что из-за давления властей последние два года усилился отток граждан из Таджикистана.

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