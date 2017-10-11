Власти Каталонии подписали декларацию о независимости от Испании

CA-NEWS (CA) - Президент Каталонии Карлес Пучдемон и депутаты партий CUP и Junts pel Sí подписали документ, в котором говорится о провозглашении независимости региона от Испании, но пока что этот документ не вступает в силу, сообщает Reuters.

«Мы призываем все государства и международные организации признать Каталонскую республику независимым и суверенным государством. Мы призываем каталонское правительство принять все необходимые меры для обеспечения возможной и полной эффективности этой декларации о независимости и мер, содержащихся в законе о переходном периоде, устанавливающем республику», ) говорится в документе.

Как сообщает Би-би-си, перед тем как подписать декларацию Пучдемон выступил перед каталонским парламентом. Он заявил, что благодаря референдуму власти региона получили мандат на провозглашение независимости Каталонии. Само провозглашение Пучдемон предложил отложить на несколько недель. Это нужно для «начала диалога, для достижения соглашения, чтобы выполнить требования народа Каталонии». «Результатами референдума 1 октября Каталония заслужила право быть независимым государством», - подчеркнул Пучдемон.

«Мы не преступники, мы не сумасшедшие, мы не путчисты, мы нормальные люди, которые просят иметь возможность проголосовать. У нас нет ничего против Испании и испанцев», - заявил глава правительства, обращаясь к испанским властям.

Документ о независимости Каталонии не был согласован со всеми депутатами парламента, но на нем стоит герб женералитета (правительства региона). El Mundo пишет, что подписанный президентом Каталонии документ не является официальным и был необходим для удовлетворения партий, выступающих за отделение — левой CUP и объединению депутатов Junts pel Sí.

При этом CUP раскритиковала решение Пучдемона о приостановлении отделения Каталонии и заявила о прекращении своей работы в парламенте. Представитель партии Ким Арруфат заявила, что декларация о независимости не имеет законной силы, так как она предварительно не была подписана депутатами.

Правительство самого богатого региона Испании сообщило, что 90 процентов избирателей поддержали независимость, однако явка составила лишь 43 процента, поскольку многие противники отделения автономии не пошли голосовать.

Мадрид сообщил, что незамедлительно отреагирует на любые односторонние шаги Каталонии.

Законодатели из правящей партии Испании говорят, что премьер-министр страны Мариано Рахой рассматривает возможность роспуска каталонского парламента и проведения новых местных выборов.

Потеря Каталонии будет означать, что Испания лишится пятой части ВВП и более четверти экспорта, отмечает Reuters.