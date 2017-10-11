Президент Узбекистана прибыл в город Cочи

- Узбекистан, политика
- 10:06, 11 октября 2017
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Президента в международном аэропорту города Сочи встретили представители официальных кругов Российской Федерации и Исполнительного секретариата СНГ, сообщила пресс–служба МИДа.
Основные мероприятия заседания Совета глав государств-участников СНГ намечены на 11 октября. В повестку дня заседания включено около 20 вопросов, касающихся развития сотрудничества в рамках Содружества в политической, экономической, культурно-гуманитарной и других сферах.
Планируется, что по итогам саммита будут приняты Заявление глав государств-участников СНГ о поддержке институтов семьи и традиционных семейных ценностей, решение об объявлении 2019 года – Годом книги, 2020 года – Годом 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и другие документы, направленные на укрепление взаимодействия между странами-участницами Содружества.
На заседании ожидается рассмотрение вопроса о председательствующем в Содружестве государстве в 2018 году, обмен мнениями по региональной и международной проблематике.
Президент Шавкат Мирзиёев также проведет в Сочи ряд двусторонних встреч.