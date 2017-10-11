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  11 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Россия и Монголия создадут три трансграничных резервата
CA-NEWS (MNG) - Создание российско-монгольских трансграничных резерватов "Силхэм-Сайлюгем", "Истоки Амура" и "Тунка-Хубсугул" обсудили эксперты на седьмом заседании смешанной российско-монгольской комиссии по вопросам охраны окружающей среды в Улан-Баторе.

Эта тема стоит на повестке дня с 2015 года, однако только сейчас монгольское правительство рассмотрело российские проекты межправительственного соглашения о создании будущих ООПТ, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу национального парка "Сайлюгемский".

"Монгольская сторона рассматривала целый ряд предложений о создании особо охраняемых природных территорий на границе с Россией. Но пока готовы к созданию только трех резерватов: "Истоки Амура", "Силхэм-Сайлюгем" и "Тунка-Хубсугул", — отметил заместитель директора нацпарка по науке, научным исследованиям и мониторингу Денис Маликов. Он также добавил, что документы могут быть подписаны уже в следующем году.

Эксперты также затронули вопросы совместного мониторинга, исследований и контроля животных, мигрирующих через государственные границы. По итогам заседания Россия и Монголия пришли к соглашению подписать программу по мониторингу алтайского горного барана (аргали) и разработать программу по мониторингу снежного барса по единой стандартизованной методике с занесением информации в систему "Ирбис".

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