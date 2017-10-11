Президент Узбекистана полетел в Сочи на самолете миллиардера Алишера Усманова, - Би-би-си

- Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вылетел в Сочи на самолёте миллиардера Алишера Усманова для участия в заседании Совета глав государств СНГ, сообщает узбекская служба Би–би–си (перевод CA-News ).

Накануне, в 17:12 по местному времени из Ташкента вылетел самолет Алишера Усманова под регистрационным номером M-IABU, стало известно через сайт flightradar24, который позволяет отслеживает полёты в режиме реального времени.

Русскоязычная программа «Axborot», транслировавшаяся в 19:30 по телевидению Узбекистана, сообщила, что президент Мирзиёев прибыл в Сочи, но на кадраx вместо президента показали картинку самолета «Узбекистон хаво йуллари».

Официальное информационное агентство UzA сообщило, что Мирзиёева в Международном аэропорту Сочи встретили представители официальных кругов России и Исполнительного комитета СНГ, но не прикрепило фотографию.

Алишер Усманов, владелец самолета, не планирует присутствовать на саммите.

Как отмечает Би-би-си, президент Мирзиёев второй раз использует самолёт Алишера Усманова для второго официального полета.

Ранее, 18 сентября, сообщалось, что Мирзиёев на частном самолете Усманова вылетел в США для участия в саммите Генеральной Ассамблеи ООН.

Ташкентский журналист, который анонимно беседовал Би-би-си, сообщил тогда, что президент Мирзиёев может летать на самолете Усманова в связи с вопросами безопасности.

Правительство Узбекистана не опровергло и не подтвердило сообщение Би-би-си от 18 сентября.