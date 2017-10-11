В Туркменистане утверждён новый перечень праздничных дат, 9 мая больше не выходной день

CA-NEWS (TM) - В соответствии с Законом о внесении изменения в Трудовой Кодекс, принятом Меджлисом (парламентом) Туркменистана 9 октября 2017 года, работа на предприятиях, в организациях и учреждениях не производится в следующие всенародные праздничные и памятные дни.

Перечень опубликован изданием «Туркменистан: золотой век».

1) Новый год – 1 января;

2) Международный женский день – 8 марта;

3) Национальный праздник весны – 21-22 марта;

4) День Конституции Туркменистана и Государственного флага Туркменистана – 18 мая;

5) День независимости Туркменистана – 27 сентября;

6) День поминовения – 6 октября;

7) Международный день Нейтралитета – 12 декабря;

8) Курбан байрамы – конкретная дата Курбан байрамы ежегодно определяется Указом президента Туркменистана;

9) Ораза байрамы – конкретная дата Ораза байрамы ежегодно определяется Указом президента Туркменистана.

В Туркменистане также отмечаются праздничные и памятные дни, устанавливаемые Указом президента Туркменистана, без предоставления дней отдыха (если они приходятся на рабочие дни).

Как сообщает «Хроника Туркменистана», День флага, который раньше отмечался 19 февраля, был объединен с днем конституции и теперь будет отмечаться 18 мая. Праздник был учрежден в 1994 году и совпал с днем рождения первого президента страны Сапармурата Ниязова. Вместо дня рождения теперь будет отмечаться День памяти Ниязова – 21 декабря, в день его смерти. Эта дата не является выходным днем.

День независимости отмечавшийся до этого 27 октября, был перенесен на 27 сентября. Ранее праздник был приурочен к дате принятия закона «О независимости и основах государственного устройства Туркменистана» в 1991 году. Новая дата примечательна только тем, что в этот день в этом году состоялось закрытие Азиатских игр.

День победы, который отмечается 9 мая, теперь не является выходным днем.