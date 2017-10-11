В Казахстане приземлился самолет без шасси (фото)

- Самолет совершил посадку без шасси в аэропорту казахстанского Уральска. Об этом сообщается на странице Комитета гражданской авиации МИР РК в Facebook, сообщают казахстанские сми.

По данным ведомства, самолет авиакомпании AIR CONTROL, выполнявший облет навигационных систем взлетно-посадочной полосы аэропорта Уральска, произвел посадку в 19.56 без шасси. Пострадавших нет. Экипаж - три человека.

Речь идет о самолете Super King Air 350. Скорее всего, самолет совершил аварийную посадку из-за птицы, врезавшейся в стекло.

"Будет расследование, попала птица. Лобовое стекло все в крови, вот так сели. Все живы, здоровы", -прокомментировал директор аэропорта Хайретдин Раскалиев.



Напомним, за последние два года в малой авиации Казахстана произошло 10 серьезных происшествий, и почти во всех погибли люди. Однако глава Министерства по инвестициям и развитию, в состав которого входит Комитет гражданской авиации, на днях заявил, что системного кризиса в возглавляемой им отрасли нет.